Сестра Жанны Фриске рассказала о главной тайне умершей певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья: онкобольная певица хотела второй раз стать мамой
Тяжелобольная Жанна Фриске после лечения в Нью-Йорке планировала родить во второй раз. Об этом рассказала ее сестра Наталья в программе «Новые русские сенсации».
«Она спросила доктора: может ли родить ребенка, на что тот ответил: „Конечно, сможете, только нужно подлечиться“», — уточнила родственница певицы.
По словам Натальи, пройдя лечение в американской клинике инновационной вакциной, здоровье артистки улучшилось. Близким показалось, что болезнь начала отступать. Певица стала вставать на ноги и самостоятельно передвигаться. В тот момент она задумалась о рождении второго ребенка.
Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Она скончалась от глиобластомы — рака мозга.
На днях на премии МУЗ-ТВ показали видео с Жанной Фриске, которое сделали с помощью искусственного интеллекта. Отец артистки, увидев ролик, начал задыхаться.