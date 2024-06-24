Сестра Жанны Фриске рассказала о главной тайне умершей певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья: онкобольная певица хотела второй раз стать мамой

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Тяжелобольная Жанна Фриске после лечения в Нью-Йорке планировала родить во второй раз. Об этом рассказала ее сестра Наталья в программе «Новые русские сенсации».

«Она спросила доктора: может ли родить ребенка, на что тот ответил: „Конечно, сможете, только нужно подлечиться“», — уточнила родственница певицы.

По словам Натальи, пройдя лечение в американской клинике инновационной вакциной, здоровье артистки улучшилось. Близким показалось, что болезнь начала отступать. Певица стала вставать на ноги и самостоятельно передвигаться. В тот момент она задумалась о рождении второго ребенка.

Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Она скончалась от глиобластомы — рака мозга.

На днях на премии МУЗ-ТВ показали видео с Жанной Фриске, которое сделали с помощью искусственного интеллекта. Отец артистки, увидев ролик, начал задыхаться.

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