«Я понимаю Маргариту». Клара Новикова прокомментировала болезнь Симоньян
Юмористка Клара Новикова с пониманием отнеслась к болезни главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она призналась в беседе с журналом Voice, что сама 20 лет назад победила рак.
Новикова прокомментировала известие об операции, которую перенесла Симоньян. Юмористка сообщила, что была в похожей ситуации и смогла побороть болезнь благодаря рекомендациям врачей и курсу лечения.
«У меня это все было очень давно. Я понимаю Маргариту, понимаю, через что ей придется пройти», — подчеркнула она.
Звезда объяснила, что врачи до последнего не давали ей никаких прогнозов.
«Профессор, который меня оперировал, сказал: „Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь. Я не знаю, как все сложится“», — рассказала она.
Юмористка выразила надежду, что ученые продолжат делать открытия и изобретать лекарства, продлевающие жизнь.
Ранее Симоньян рассказала о своем состоянии после операции. Она поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.