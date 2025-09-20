«Я понимаю Маргариту». Клара Новикова прокомментировала болезнь Симоньян

Юмористка Новикова о болезни Симоньян: я понимаю, через что ей придется пройти

Юмористка Клара Новикова с пониманием отнеслась к болезни главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она призналась в беседе с журналом Voice , что сама 20 лет назад победила рак.

Новикова прокомментировала известие об операции, которую перенесла Симоньян. Юмористка сообщила, что была в похожей ситуации и смогла побороть болезнь благодаря рекомендациям врачей и курсу лечения.

«У меня это все было очень давно. Я понимаю Маргариту, понимаю, через что ей придется пройти», — подчеркнула она.

Звезда объяснила, что врачи до последнего не давали ей никаких прогнозов.

«Профессор, который меня оперировал, сказал: „Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь. Я не знаю, как все сложится“», — рассказала она.

Юмористка выразила надежду, что ученые продолжат делать открытия и изобретать лекарства, продлевающие жизнь.

Ранее Симоньян рассказала о своем состоянии после операции. Она поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.