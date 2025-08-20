«Я официально нищий». Алибасов-младший рассказал о миллионном долге

«Я продавал в Калининграде гостиницу, она у меня была в обычном жилом фонде. У нас в стране есть закон о том, что если ты три года не провладел, то ты платишь 13% от суммы продажи. Продал за 22 миллиона рублей за день, оказывается, до этого. То есть оформляли, я думал, три года прошло и все отлично. И вот я попал на 13% от 22 миллионов», — объяснил Бари.

Предприниматель обратился в налоговую с просьбой уменьшить сумму.

«Сейчас написал претензию, думаю, как это сделать. Потому что вот так вот сразу платить три миллиона за то, что на день раньше оформили, не очень хочется», — добавил он.

Также Алибасов-младший признался, что в последнее время пользуется только карточками жены, а сам он отказался от электронного мира.

«Ситуация вообще не парит. <… > Я сам изначально максимально нищий, все оформлено на жену, карточки оформлены на жену. У меня просто кнопочный телефон, в соцсетях не сижу и сам официально нигде не работаю, поэтому я официально нищий. Но если все-таки три миллиона рублей за продажу мне не скосят, все равно придется платить, потому что нищий не нищий, а законопослушный», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее финансовый советник глав семей Алексей Родин указал на тенденцию ужесточения контроля над доходами населения во всем мире.