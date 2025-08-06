Финансист Родин указал на тенденцию ужесточения контроля над доходами населения во всем мире

С 20 августа российские банки обязаны контролировать и отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках с драгоценностями на сумму от 1 млн рублей. Финансовый советник глав семей Алексей Родин в эфире Общественной Службы Новостей объяснил, почему ужесточается контроль над доходами населения.

«Во всем мире с каждым годом ужесточается контроль над доходами населения, Россия не исключение, мы даже немного опаздываем за другими странами. Первоначальное накопление капитала не всегда происходит кристально прозрачно, поэтому сейчас мы входим в „белое поле“. В связи с чем призываю сохранять информацию о том, откуда были получены деньги, сохранять все налоговые декларации, все, что было куплено или продано», — сказал он.

Родин подчеркнул, что нововведение не приведет к наказанию за доходы, полученные много лет назад, но призвал вести финансовые дела открыто и не уклоняться от налогов.