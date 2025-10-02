«Я очень насмотренный». Сарик Андреасян похвалился, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что за свою жизнь посмотрел 8000 фильмов

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Непрощенный» и «Онегин», рассказал, что за свою жизнь успел посмотреть примерно 8000 картин. Об этом он сообщил в подкасте Лизы Лазерсон.

«Я очень насмотренный. Мы как-то с моим редактором лет десять назад спорили, кто сколько посмотрел фильмов. Он меня обошел, так как учился на киноведа. Он посмотрел 10 000 фильмов, а я — 8000», — поделился Андреасян.

Режиссер отметил, что просмотр кино для него — лучший отдых, а в месяц он успевает оценить примерно 20 картин.

Если исходить из нынешнего ритма — около 240 фильмов в год, — то озвученные цифры соответствуют более чем трем десяткам лет непрерывного киномарафона. Андреасяну сегодня 41 год, так что можно сделать вывод, что активный просмотр кино режиссер начал в начальной школе.

В мае сообщалось, что Сарик Андреасян начал подготовку к съемкам экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир».