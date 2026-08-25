«Я не верю, что так быстро»: Агата Муцениеце и Петр Дранга отметили годовщину свадьбы

«Дата 28 августа навсегда останется в наших сердцах, а год пролетел, как одна секунда». Об этом на своей странице в Instagram* написала актриса Агата Муцениеце в подписи к ролику к годовщине свадьбы с Петром Дрангой.

В качестве поздравления актриса опубликовала видео, которое показывали во время торжества. На них будущие супруги рассказывали о своих отношениях друг к другу.

«Если бы она была музыкой, она была бы грустной, глубокой и романтической», — рассказал Драга о Муцениеце.

Муцениеце добавила, что не может поверить в то, что со времени их свадьбы уже прошел год.

«Я не верю, что так быстро! Я каждый раз, когда вижу тебя, думаю: „Ущипните меня!“», — написала актриса.

Она подчеркнула, что каждый раз, как смотрит это видео, у нее всегда начинают течь слезы от счастья, а также от воспоминаний о радуге, которая появилась на небе в день свадьбы.

В начале марта Муцениеце заявила, что после рождения третьего ребенка не смогла вернуться в свою прежнюю форму. Она подчеркнула, что не оставила попыток избавиться от лишних шести килограммов.

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