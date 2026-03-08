Агата Муцениеце поделилась переживаниями о восстановлении фигуры после третьих родов
Актриса Агата Муцениеце призналась, что ей сложно вернуть прежнюю форму после рождения третьего ребенка. Несмотря на регулярные тренировки, она пока не может сбросить набранные шесть килограммов, сообщил сайт «Москва.ру».
По словам актрисы, которая недавно сменила фамилию на Дранга, регулярные занятия спортом не приносят желаемого результата. Она уверена, что не стоит сдаваться, и усилия рано или поздно принесут плоды. Однако артистка признает, что мечта о прежней фигуре пока остается недостижимой.
Womanhit сообщает, что Муцениеце сменила фамилию из-за сложностей с произношением прежней. Поклонники считают, что актриса наконец встретила человека, который относится к ней с особым вниманием и заботой.
В начале марта Агате исполнилось 37 лет. Петр Дранга, ее супруг, опубликовал в этот день трогательное поздравление, вызвавшее волну обсуждений в социальных сетях. Звездные родители до сих пор не показывали поклонникам свою общую дочь — они тщательно скрывают не только имя, но и внешность малышки.