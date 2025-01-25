«Я не певица, меня перепутали». Решетова язвительно уколола Алсу

Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова 23 января отпраздновала свое 29-летие. Она устроила грандиозную вечеринку в одном из московских ресторанов, пригласив на праздник родных и близких, сообщило издание ОСН .

На вечеринке для гостей пел Алексей Чумаков. В какой-то момент он пригласил Решетову выйти на сцену. Музыкант передал модели микрофон, но она не стала подпевать.

«Я не певица, меня перепутали», — пошутила Решетова.

Чумаков никак не отреагировал на колкость модели, но ее друг, стилист Алеко Надирян, не смог сдержать улыбку.

В прошлом году певица Алсу развелась со своим супругом Яном Абрамовым. Причиной расставания пары назвали Анастасию Решетову. Якобы у пары закрутился роман. Алсу косвенно подтвердила эти слухи: под постом модели о том, что она никогда не встречалась с женатыми мужчинами, певица написала «врет». Брюнеток не раз сравнивали. И не в пользу предполагаемой любовницы.