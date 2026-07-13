«Я не оправилась до сих пор». Толкалина впервые рассказала о пережитом насилии

Актриса Любовь Толкалина стала жертвой сексуального насилия в самом начале карьеры, еще до поступления во ВГИК. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube .

По ее словам, преступление совершил преподаватель по актерскому мастерству, который оказался значительно старше нее.

«Это страшная история и связана с человеком известной фамилии. Он действительно принадлежит к известному режиссерскому клану. Не знаю, жив ли он», — отметила Толкалина.

Актриса призналась, что полученная в юности психологическая травма не дает покоя до сих пор.

«Об этом никто не знает, но моя память помнит. Свято верю, что если человек делает это, то сам себя наказывает», — добавила она.

Ранее Толкалина рассказала, что она была инициатором разрыва отношений с первым мужем — Егором Кончаловским.