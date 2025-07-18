Актриса Толкалина рассказала, что была инициатором разрыва отношений с Егором Кончаловским

Спустя восемь лет после разрыва с Егором Кончаловским Любовь Толкалина рассказала, что они остались друзьями, но об обратном пути к роману речи не идет. Актриса в интервью сайту «7Дней.ru» отметила, что инициатором разрыва была она сама, и что со стороны Егора измены не было.

«Никогда не чувствовала себя его женщиной. Я думала, что это такая игра и она закончится. Так и случилось. Я просто сказала Егору, что мы больше не можем быть вместе. Решение о расставании, скорее всего, принял он. Потом еще два года мы пытались сохранить отношения, но все было разбито», — поделилась Толкалина.

Сейчас, по словам актрисы, она влюблена в своего ровесника, но скрывает свои чувства. Любовь считает, что рядом с ней должен быть сильный мужчина, и признает свою требовательность в отношениях.

«У меня есть дурацкая особенность... Как только меня начинают любить, я становлюсь чудовищем. Я требую красоты и выжимаю все соки. Очень требовательная», — признала актриса.