«Я не юань, чтобы всем нравиться». Лолита резко ответила хейтерам

Певица Лолита Милявская поставила на место хейтеров, раскритиковавших ее экстравагантный танец на очередном концерте под песню «Шпилька-каблучок». Артистка в беседе с «Ридусом» заявила, что у нее нет столько свободного времени, чтобы обращать внимание на подобные комментарии.

Видео выступления распространилось в Сети. Большинство пользователей не оценили танцевальные па Лолиты и намекнули, что ей пора уйти со сцены. Поклонники артистки танец одобрили, заметив, что так двигаться более двух часов — нагрузка получше любого кардио в тренажерном зале.

«Я же не юань, чтобы всем нравиться», — ответила Лолита на критику хейтеров.

Ранее Милявская призналась, что больше не хочет замуж. После развода с шоуменом Александром Цекало она стала иначе оценивать и брак, и имущественные вопросы, предпочитая заключать брачный контракт.