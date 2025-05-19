Шаман заявил, что участие в «Интервидении — 2025» большая честь для него

Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) прокомментировал свое участие в новом международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Видеообращение певца опубликовали в Telegram-канале мероприятия.

«Это большая честь быть первым и представлять нашу страну на „Интервидении — 2025“. Тем более, Россия будет принимающей страной. Предстоит много работы. Первым быть трудно, но и я не из робких», — заявил музыкант.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Подмосковье международного музыкального конкурса «Интервидение — 2025». Мероприятие запланировано на сентябрь, в нем примут участие около 20 стран, в том числе все государства БРИКС.

Организаторы не исключили, что к конкурсу могут подключиться и представители стран, включенных в список недружественных.