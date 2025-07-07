«Я не фея из Алфеи». Валя Карнавал объяснила, как ее застали голой в спортзале

Валя Карнавал: я не фея, чтобы переодеться в женской раздевалке за одну секунду

Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) резко отреагировала на скандал, разгоревшийся из-за съемки ее голой в раздевалке спортзала. В Telegram-канале она эмоционально пояснила подписчикам, что именно произошло.

Этой весной в раздевалке столичного фитнес-клуба Карнавал сфотографировали обнаженной в душе. Интимные фотографии разлетелись в интернете, их активно обсуждали, в том числе и на стримах.

Блогер объяснила, что, во-первых, без полотенца она стояла под душем всего три секунды. Во-вторых, думала, что находится в безопасности в женской раздевалке, но, как уже выяснилось, ошибалась. Теперь девушка посещает только тренажерный зал.

По ее словам, до сих пор некоторые люди осуждают ее, заявляя, что она как медийный человек должна быть особо осторожна в общественных местах, а не «дефилировать голой в женской раздевалке».

«Я далеко не глупая девушка, я понимала и осознавала все риски, но, пребывая в здравом уме и в здравом смысле, я могу вам сказать о том, что я не фея из Алфеи. Я не могу взмахнуть волшебной палочкой и переодеться в женской раздевалке за одну секунду, просто невозможно», — подчеркнула она.

Ранее Валю Карнавал раскритиковали за поступление в столичный вуз без экзаменов.