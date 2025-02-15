«Я не была организатором мероприятия». Хакамада оправдалась за вечеринку в Savoy

Ирина Хакамада не была организатором обернувшейся скандалом вечеринки в отеле Savoy в центре Москвы. Об этом сама журналистка и политик сообщила в Telegram-канале .

По словам Хакамады, на тусовку ее пригласили друзья, и присутствовать на ней она согласилась исключительно в качестве гостя, поскольку увлекается электронной музыкой.

«То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом. Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом», — подчеркнула политик.

Хакамада добавила, что после проверки документов всех присутствующих на вечеринке женщин отпустили.

Тусовка в отеле Savoy прошла в ночь на субботу, 15 февраля. В разгар мероприятия в гостиницу ворвались силовики. На полу они нашли пакетики с неизвестным порошком, а в припаркованном рядом автомобиле — оружие. Присутствовавшая на мероприятии Ирина Хакамада отвечала на вопросы очень невнятно и замедленно.