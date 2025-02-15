15 февраля 2025 13:11 «Голая вечеринка» ничему не научила? В гости к Хакамаде в Savoy пришли силовики 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Происшествия

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Ксения Собчак

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Москва

Вечеринка в отеле Savoy в центре Москвы, на которой журналистка и политик Ирина Хакамада выступала с DJ-сетом, обернулась скандалом. Силовики ворвались в отель в самый разгар тусовки. На полу правоохранители нашли пакетики с неизвестным порошком. Странным показалось и поведение самой Ирины — на вопросы она отвечала замедленно и невнятно.

У гостей вечеринки нашли подозрительные вещества и оружие Закрытое мероприятие проводили в честь Дня всех влюбленных. Помещения в Savoy оформили в розовых тонах и украсили воздушными шарами в форме сердец. На технотусовку собралось большое количество гостей, а Хакамада играла DJ-сет. По информации Telegram-канала Mash, билеты на вечеринку стоили от 50 до 150 тысяч рублей.

Планам развлекающихся москвичей помешал рейд сотрудников правоохранительных органов. Силовики стали проверять документы у присутствующих, некоторых повалил на пол. Также гостиницу осмотрели кинологи с собаками. На полу они нашли несколько пакетиков с подозрительными веществами, а в одной из припаркованных у отеля машин правоохранители обнаружили оружие. Нескольких участников вечеринки задержали и увезли в отдел внутренних дел по Мещанскому району Москвы. Вернут ли организаторы деньги за билеты несостоявшимся тусовщикам, неизвестно. Те, кого не задержали силовики, продолжили веселиться.

Фото: РИА «Новости»

Странное поведение Ирины Хакамады Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что организаторы обещали гостям костюмированную вечеринку, а после можно было подняться в номера отеля за продолжением. «Удивительно, как после „голой вечеринки“ еще остались и организаторы, и, собственно, тусовщики, которые, видимо, не все поняли», — написала Собчак в Telegram-канале. Ирина Хакамада довольно странно прокомментировала задержание гостей. На вопросы журналистов она отказалась отвечать, но произнесла неожиданную фразу. «Любовь — это исповедь Христа», — заявила общественный деятель «Известиям». Речь Хакамады была невнятной, а мимика — заторможенной.

Кто был среди гостей на вечеринке в Savoy На мероприятии, которое было закрытом, заметили блогера-миллионника Любовь Сидоркину, сообщили «Известия». С журналистами она общаться не стала. «Мы в отеле номер сняли. Я что, не могу номер в отеле снять?» — спросил ее муж Игорь Заикин. По словам мужчины, пара просто хотела отметить День святого Валентина и спустилась в фойе, где в итоге встретилась с приехавшими силовиками. На вечеринку приехала и блогер Нелли Ермолаева. А один из гостей привез, по данным РЕН ТВ, с собой несовершеннолетнюю дочь.