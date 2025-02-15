«Голая вечеринка» ничему не научила? В гости к Хакамаде в Savoy пришли силовики
Вечеринка в отеле Savoy в центре Москвы, на которой журналистка и политик Ирина Хакамада выступала с DJ-сетом, обернулась скандалом. Силовики ворвались в отель в самый разгар тусовки. На полу правоохранители нашли пакетики с неизвестным порошком. Странным показалось и поведение самой Ирины — на вопросы она отвечала замедленно и невнятно.
У гостей вечеринки нашли подозрительные вещества и оружие
Закрытое мероприятие проводили в честь Дня всех влюбленных. Помещения в Savoy оформили в розовых тонах и украсили воздушными шарами в форме сердец.
На технотусовку собралось большое количество гостей, а Хакамада играла DJ-сет. По информации Telegram-канала Mash, билеты на вечеринку стоили от 50 до 150 тысяч рублей.
Планам развлекающихся москвичей помешал рейд сотрудников правоохранительных органов. Силовики стали проверять документы у присутствующих, некоторых повалил на пол.
Также гостиницу осмотрели кинологи с собаками. На полу они нашли несколько пакетиков с подозрительными веществами, а в одной из припаркованных у отеля машин правоохранители обнаружили оружие.
Нескольких участников вечеринки задержали и увезли в отдел внутренних дел по Мещанскому району Москвы. Вернут ли организаторы деньги за билеты несостоявшимся тусовщикам, неизвестно. Те, кого не задержали силовики, продолжили веселиться.
Странное поведение Ирины Хакамады
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что организаторы обещали гостям костюмированную вечеринку, а после можно было подняться в номера отеля за продолжением.
«Удивительно, как после „голой вечеринки“ еще остались и организаторы, и, собственно, тусовщики, которые, видимо, не все поняли», — написала Собчак в Telegram-канале.
Ирина Хакамада довольно странно прокомментировала задержание гостей. На вопросы журналистов она отказалась отвечать, но произнесла неожиданную фразу.
«Любовь — это исповедь Христа», — заявила общественный деятель «Известиям».
Речь Хакамады была невнятной, а мимика — заторможенной.
Кто был среди гостей на вечеринке в Savoy
На мероприятии, которое было закрытом, заметили блогера-миллионника Любовь Сидоркину, сообщили «Известия». С журналистами она общаться не стала.
«Мы в отеле номер сняли. Я что, не могу номер в отеле снять?» — спросил ее муж Игорь Заикин.
По словам мужчины, пара просто хотела отметить День святого Валентина и спустилась в фойе, где в итоге встретилась с приехавшими силовиками.
На вечеринку приехала и блогер Нелли Ермолаева. А один из гостей привез, по данным РЕН ТВ, с собой несовершеннолетнюю дочь.