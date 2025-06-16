«Я на смене». Звезда «Полицейского с Рублевки» опроверг слухи о своем приступе

Актер Роман Попов заявил о продолжении съемок на фоне слухов о госпитализации

Известный актер Роман Попов продолжает сниматься, несмотря на появившиеся в Сети слухи о перенесенном судорожном приступе. Об этом он заявил 360.ru.

«Все прокомментирует мой агент, звоните ему. Я на смене, снимаюсь», — сказал Попов.

Telegram-канал Mash сообщал, что актер якобы перенес судорожный приступ. Врачи привели его в чувство и планировали увезти в больницу, но от госпитализации Попов отказался, утверждал источник канала.

Первые приступы у Попова произошли в 2018 году. Тогда артисту диагностировали злокачественную опухоль мозга — астроцитому. После успешной операции актеру назначили противосудорожную терапию, которую он перестал принимать еще в 2021 году.

Позднее артист признался, что благодаря чувству юмора ему удалось победить болезнь. Также он носил парик и больше гримировался, чтобы закрыть шрам после операции. Попов известен по роли в популярном сериале «Полицейский с Рублевки».