Гоша Куценко признался, что увел свою жену у сына итальянского модельера

Бурный роман с сыном известного итальянского модельера закончился для Ирины Скриниченко знакомством с заслуженным актером России Гошей Куценко, который отбил девушку у состоятельного соперника. Историей подвига 20-летней давности актер поделился с Пятым каналом .

Он пояснил, что в те годы Ирина жила в Италии, где работала моделью и поэтому закрутила роман с сыном одного из деятелей моды.

«Ирина — человек вкуса, она работала моделью в Италии. У нее был молодой человек, сын известного модельера. И я ее увел», — рассказал Куценко.

Пара состоит в браке уже 20 лет и воспитывает двоих дочерей.

На этой неделе ждущая ребенка модель Анастасия Решетова вышла замуж за предпринимателя Валерия Цвека. Девушка до последнего скрывала имя жениха и отца будущего ребенка, но показала его лицо в записи из Дворца бракосочетания в Барвихе.