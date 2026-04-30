«Я делаю это из принципа». Волочкова продолжит судиться за свою пенсию

Волочкова пообещала, что продолжит судиться за свою пенсию

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова сообщила, что продолжит бороться за свою пенсию в интервью РИА «Новости» . Она подчеркнула, что делает это не ради денег, а из-за стремления к справедливости.

В октябре 2024 года Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Артистка утверждала, что подала заявление о назначении пенсии, поскольку ее стаж работы в качестве балерины вдвое превышает необходимый для получения пенсии.

Однако, по ее словам, бывшие работодатели «потеряли стаж», выдав ей фальсифицированную трудовую книжку.

«Я делаю это из принципа, потому что это несправедливо. Я ратую за справедливость всегда, не только за себя», — подчеркнула артистка.

Балерина имеет право на пенсию через 15 лет стажа, как предписано законом. Если она не сможет подтвердить работу в качестве солистки балета, пенсию назначат по общим правилам.

Ранее Волочкова задумалась о браке. Бывшая прима-балерина до сих пор не нашла подходящего кандидата.