«Я была бракофобом»: Анфиса Чехова объявила о замужестве

Телеведущая Анфиса Чехова в первый раз вышла замуж

Анфиса Чехова расписалась с продюсером Александром Златопольским. Об этом сообщила сама телеведущая в соцсетях.

Для нее это первый официальный брак.

«Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас», — написала Чехова.

По ее словам, свадебная церемония состоится позже, когда потеплеет. От прошлых отношений у 48-летней телеведущей есть сын — Соломон Баблишвили.

Ранее певица Елизавета Иванцив, более известная как Елка, связала себя узами брака с музыкантом Рожденом Ануси, тоже уроженцем Украины, и приняла российское гражданство. Супруги уже несколько лет живут в Москве.