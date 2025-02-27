«Я бы не ударил, но плюнул в лицо». Отец Фриске ответил на обвинения Шепелева

Заявления телеведущего Дмитрия Шепелева о попытках родителей певицы Жанны Фриске забрать внука силой не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью изданию «СтарХит» заявил отец покойной исполнительницы Владимир Копылов.

Он подчеркнул, что конфликт действительно был, но не с Шепелевым, а его охранником, который распускал руки, не дав подойти к внуку, которому Владимир привез подарки.

«Я стоял у подъезда: Шепелев увидел меня, схватил ребенка и побежал. Я за ним. У лифта попытался их остановить, и тут охранник начинает махать кулаками. Я оттолкнул его, так как защищался», — пояснил Копылов.

Собеседник журналистов добавил, что после этого написал заявление в полицию, где получил слова поддержки от сотрудников.

Копылов подчеркнул, что разбираться с отцом своего внука он не намерен, но рассчитывает, что со временем внук сам вернется в семью. По мнению дедушки, мальчик с отцом несчастен, потому что лишен любви и ласки, которую получал раньше.

Также отец Фриске опроверг заявления Шепелева, что тот стоял перед ним на коленях с просьбой не водить сына на телешоу. В этом заявлении также оказалась только доля правды.

«Шепелев стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис. Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо», — подытожил отец артистки.

С обвинениями в адрес родителей Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев выступил в интервью журналистке Надежде Стрелец. Он пояснил, что оборвал все контакты сына с бабушкой и дедушкой за их попытки втянуть ребенка в различные телепрограммы.

Шепелев подчеркнул, что, когда забирал сына, отец Фриске бросился на него с ножом, а спустя несколько месяцев на него напали два нанятых рецидивиста в попытке отобрать ребенка.