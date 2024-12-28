«Я бомж». Певец Шура пожаловался на жилищный вопрос

Певец Александр Медведев (больше известен под псевдонимом Шура) пошутил, что временно нигде не прописан. О своих жилищных обстоятельствах артист рассказал в эфире программы «Сплетни шейкер» .

Неделю назад 49-летний вокалист купил квартиру.

«Документы еще не оформлены, поэтому ничего пока не могу сказать. Нигде нет ремонта. Я бомж. Где я сейчас прописан? Есть прописочка в одном уголочке, конечно», — заявил певец.

Также Шура подтвердил слухи, что уже имеет планы на свои похороны. Он рассказал про друга Костю — владельце похоронного бюро. Товарищ подарил артисту двухкамерный гроб. Певец выразил мнение, что ко всему нужно готовиться заранее, а смерть вообще может наступить в любой момент.

Ранее Шура рассказал, что в 90-е годы какое-то время жил у проститутки и даже «бомжевал». Он отметил, что тогда только переехал в столицу. Это было трудное время, приходилось ночевать в Ботаническом саду, а потом поселиться у женщины с низкой социальной ответственностью.