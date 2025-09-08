Известный поэт Александр Верник умер в 78 лет

Русско-израильский писатель и поэт Александр Верник скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщила «Российская газета» .

Причиной смерти литератора стала продолжительная болезнь.

Верник родился в Харькове в 1947 году, где окончил филологический факультет. В 1978 году писатель репатриировался в Израиль и продолжил творческую деятельность.

Творчество поэта публиковали в ведущих литературных изданиях: «Знамя», «Новый журнал», «Время и мы», «Континент», «Двадцать два» и других.

Верник написал несколько поэтических сборников: «Сад над бездной», «Зимние сборы» и «Биография». Его стихи вошли в авторитетные антологии русской поэзии, а некоторые перевели на иврит.

Также писатель оставил очерки о поэтах Владимире Мотриче, Михаиле Генделеве и Борисе Чичибабине, а также о режиссере Борисе Понизовском.

