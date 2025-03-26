Известный футболист устроил секс-вечеринку с 20 проститутками. Одна из них забеременела
Daily Mail: проститутка заявила, что забеременела от Неймара после вечеринки
Бразильская секс-работница Наяра Маседо забеременела от знаменитого футболиста Неймара. Девушка рассказала на стриме, что участвовала в секс-вечеринке с известным форвардом, сообщило издание Daily Mail.
Изначально Маседо поделилась подробностями интимной связи с Неймаром в приватном стриме, который смотрели только ее знакомые. По словам проститутки, в секс-вечеринке участвовали еще около 20 девушек.
Когда стрим слили в Сеть, бразильянке пришлось рассказать свою историю в соцсети. По словам Маседо, тест на беременность показал положительный результат. Она уверена, что это произошло после секса на вечеринке с футболистом.
В телеинтервью Маседо заявила, что ей заплатили за секс с Неймаром 20 тысяч реалов (около 300 тысяч рублей).
В 2024 году форвард «Аль-Хиляля» Неймар попал в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Ему пришлось пропустить год из-за разрыва мениска. Изначально бразилец должен был вернуться в игру в январе 2025 года, однако он приступил к работе раньше.