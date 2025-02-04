Седокова после нервного срыва записала видеообращение для поклонников

Певица и телеведущая Анна Седокова впервые за долгое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы записала видеообращение для фанатов. Она опубликовала ролик в соцсети Instagram*.

На видео артистка поблагодарила поклонников за поддержку, и призналась, что с трудом пришла в себя после потрясения.

«Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше», — рассказала она.

Исхудавшая Седокова добавила, что планирует и дальше заниматься творчеством: писать и петь песни, а также выступать на концертах.

«И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать», — подчеркнула она.

Ранее в Сети появилась информация, что продажи билетов на концерт Седоковой в Алма-Ате провалились. Мероприятие планировали провести через два месяца после смерти Тиммы. Стоимость билета на концерт составляла порядка 28 тысяч рублей.