Седокова после нервного срыва записала видеообращение для поклонников
Певица Седокова вышла на связь после долгого молчания из-за смерти Тиммы
Певица и телеведущая Анна Седокова впервые за долгое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы записала видеообращение для фанатов. Она опубликовала ролик в соцсети Instagram*.
На видео артистка поблагодарила поклонников за поддержку, и призналась, что с трудом пришла в себя после потрясения.
«Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше», — рассказала она.
Исхудавшая Седокова добавила, что планирует и дальше заниматься творчеством: писать и петь песни, а также выступать на концертах.
«И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать», — подчеркнула она.
Ранее в Сети появилась информация, что продажи билетов на концерт Седоковой в Алма-Ате провалились. Мероприятие планировали провести через два месяца после смерти Тиммы. Стоимость билета на концерт составляла порядка 28 тысяч рублей.
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