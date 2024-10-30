Izhlife.ru: самый эффектный костюм на Хэллоуин в 2023 году был у Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Голливудские звезды любят создавать на Хэллоуин неповторимые образы и, пока неизвестно, чем они будут удивлять общественность завтра, izhlife.ru вспомнил самые яркие образы прошлого года.

Сайт назвал пару Меган Фокс и Machine Gun Kelly самыми эффектными знаменитостями на прошлогодних вечеринках в честь Дня всех святых. Звездная пара примерила на себя образы из культового японского аниме «Тетрадь смерти».

Их пару назвали живым воплощением эстетики тьмы, похвалив за продуманные детали костюмов и точное соответствие канону.