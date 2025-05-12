Умер актер из фильма «Друг мой, Колька!..»

На 81-м году жизни скончался актер Александр Кобозев, прославившийся благодаря фильму «Друг мой, Колька!..». Об этом сообщил сайт «Кинотеатр.ру» .

Артист умер 11 мая. Что именно стало причиной его смерти, на сайте не указали.

С 1967 по 1985 год Кобозев являлся руководителем театральной студии «На ладони», а затем режиссировал слайдфильмы на ВДНХ. С 1995 года он работал в Департаменте образования.

Зрителям Кобозев стал известен благодаря роли Кольки Снегирева в кинодраме о школе «Друг мой, Колька!..» режиссера Александра Митты.

Ранее умер народный артист России, лауреат театральной премии «Золотая маска» Николай Горохов. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что незадолго до смерти актер оставался полным энергии и планировал выступать в театре.

Артист скончался на 75-м году жизни. Глава региона отметил, что смерть актера стала полной неожиданностью для его коллег по цеху.