Умер народный артист России Николай Горохов

В возрасте 74 лет скончался народный артист России, лауреат театральной премии «Золотая маска» Николай Горохов. О его смерти сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.

«На днях видел Николая Анатольевича, как всегда, полным энергии, и сегодня, как говорят его коллеги по цеху, у него были рабочие планы, его ждали в театре», — написал глава региона.

Авдеев признался, что поверить во внезапную потерю просто невозможно.

Горохов был почетным гражданином Владимирской области и служил во владимирском драмтеатре с 1978 года.

Отпевание актера состоится 8 мая в 10:00 по московскому времени в Успенском соборе. Его похоронят на кладбище в микрорайоне Доброе.