Из шоу «Суперстар! Битва сезонов» выбыл первый участник

Песня «Текила-любовь» в исполнении Влада Сташевского не впечатлила членов жюри «Суперстар! Битва сезонов». Певец выбыл из состязания в третьем выпуске. Запись эфира опубликовал телеканал НТВ .

Первой выступила Ирина Шведова с песней «Хуторянка», за ней — Сташевский с хитом Валерия Меладзе. Их номера совсем не впечатлили судей, но максимальный балл от Ирины Понаровской спас артистку. «Текилу-любовь» оценили всего на шесть баллов, столько же досталось Алексею Глызину за «Я не могу без тебя».

По восемь очков заработали Жан Миллиметров с композицией The Rhytm is magic и Настя Макаревич с песней «Само собой». Затем выступили Виктор Салтыков с песней «Были танцы», Сергей Челобанов — Fashion girl, Ольга Зарубина — It’s my life, Шура — «Танец на барабанах». Рекордно низкая оценка, всего два балла, досталась Ксении Георгиади за «Как мне быть».

«Мне хотелось закончить с этой песней и начать другую. По чувствам у вас было фальшиво. Вы говорили то, во что не верили», — заявил Сергей Соседов.

По общему количеству баллов последнюю строчку занял Сташевский. Он покинул шоу.

Первый выпуск шоу «Суперстар! Битва сезонов» вышел в эфир 31 января. В нем приняли участие самые яркие участники программы «Ты — суперстар!».