Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию российской армии | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 03:07 Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию российской армии Суд рассмотрит 25 апреля протокол на Ивлееву за дискредитацию ВС России РИА «Новости»

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Тверской суд Москвы рассмотрит составленный на блогера Анастасию Ивлееву административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Судебное заседание назначили на 25 апреля в 11:00», — рассказал собеседник агентства.

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За публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, Ивлеевой могут назначить административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее отмечали, что после скандальной «голой» вечеринки блогер столкнулась с критикой общества. Пенсионерки из «Отрядов Путина» даже пригласили Ивлееву в Краснодар на перевоспитание.

Также телеведущая испытала неудачу при попытке организовать ресторанный бизнес. Теперь начинающей предпринимательнице предстоит разобраться с крупным долгом.