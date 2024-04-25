Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию российской армии | 360°

25 апреля 2024, 03:07
Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию российской армии
Суд рассмотрит 25 апреля протокол на Ивлееву за дискредитацию ВС России
Тверской суд Москвы рассмотрит составленный на блогера Анастасию Ивлееву административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Судебное заседание назначили на 25 апреля в 11:00», — рассказал собеседник агентства.
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За публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, Ивлеевой могут назначить административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее отмечали, что после скандальной «голой» вечеринки блогер столкнулась с критикой общества. Пенсионерки из «Отрядов Путина» даже пригласили Ивлееву в Краснодар на перевоспитание.
Также телеведущая испытала неудачу при попытке организовать ресторанный бизнес. Теперь начинающей предпринимательнице предстоит разобраться с крупным долгом.
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