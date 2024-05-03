Ивлеева заявила о давлении со стороны украинских коллег | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 13:40 Ивлеева заявила о давлении со стороны украинских коллег Блогер Ивлеева заявила о давлении украинских коллег и разрыве отношений с ними Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущая Анастасия Ивлеева после начала специальной военной операции подверглась давлению со стороны украинских коллег и разорвала с ними отношения. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Андрея Третьякова.

По словам ведущей, контакты с коллегами из Украины прекратились. Она подчеркнула, что без четкой позиции по этому конфликту поддерживать общение становится сложно.

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«Я думаю, как и у всех, у кого были или есть близкие родственники, друзья, товарищи на Украине. То есть никак. Если ты не занимаешь определенную позицию, то диалог никакой невозможен», — сообщила она.

На вопрос Третьякова о том, испытывала ли она давление со стороны Украины, Ивлеева ответила утвердительно. Однако отметила, что старается взглянуть на ситуацию с обеих сторон и понимает реакцию коллег.

«Все были в панике, не понимали, как жить, выстраивать общение и что делать. И в медийном поле, и в реальной жизни. Поэтому я отнеслась с пониманием», — констатировала Ивлеева.

Блогер опровергла слухи об отъезде из России после «голой» вечеринки. По ее словам, она никогда не хотела покидать Родину.