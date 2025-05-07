Ивлеева вышла из числа совладельцев фирмы «Коленки пчелы»

Учредившая в феврале 2021 года фирму «Коленки пчелы» блогер Настя Ивлеева покинула число совладельцев, оставив своих компаньонов Виталиуса Паулюса и Алексея Клочкова с принадлежащими им долями в 27,5%. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Контур-Фокус» сообщило РИА «Новости» .

Из полученных агентством данных следует, что 2024 год компания завершила с убытком в 428 тысяч рублей. Кроме того, против фирмы в арбитражный суд поступило пять исков на общую сумму в 2,5 миллиона рублей, но рассматривается пока только один.

Речь идет о требовании ООО «Нижегородский экспресс» компенсировать 104 тысячи рублей.

Два иска от ООО «Обоз Диджитал» и ООО «ТЛК Трансгрупп» — на 443 тысячи и 289 тысяч рублей — суд пока к рассмотрению не принял. Движение по иску ООО «Альянслогистик» на 1,7 миллиона рублей остановилось из-за ошибки истца в оплате государственной пошлины.

Кому достались 45% доли убыточной компании, которыми ранее владела Ивлеева, неизвестно.

В начале марта Telegram-канал Mash сообщил об удовлетворенном иске компании «Депо» на 7,3 миллиона рублей к Насте Ивлеевой, ее партнеру по бизнесу Дмитрию Аникину и общему помощнику Чермену Черчесову. Причиной стал долг по аренде обанкротившегося бара «Капельница».