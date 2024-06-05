Ивлеева выиграла суд у поставщика картошки

Суд обязал поставщика оренбургской картошки выплатить блогеру Анастасии Ивлеевой 636 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Иск против индивидуального предпринимателя подала компания Ивлеевой ООО «Коленки Пчелы». Фирму, которая выпускает чипсы и энергетики под брендом Easy Peasy, не устроило качество поставляемых продуктов.

По информации Mash, суд оценил причиненный вред в 538 тысяч рублей, 83 тысячи составили пени и еще 15 тысяч — пошлина.

Ранее стало известно, что Ивлеева откроет бар в Москве. Официальное мероприятие пройдет 7 июня. При этом свою долю в 20% в заведении азиатской кухни в Столешниковом переулке блогер передала ресторатору Александру Пичугину.