Ивлеева выиграла суд у поставщика картошки

Mash: блогер Ивлеева отсудила у поставщика оренбургской картошки 636 тыс. рублей

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Суд обязал поставщика оренбургской картошки выплатить блогеру Анастасии Ивлеевой 636 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Иск против индивидуального предпринимателя подала компания Ивлеевой ООО «Коленки Пчелы». Фирму, которая выпускает чипсы и энергетики под брендом Easy Peasy, не устроило качество поставляемых продуктов.

По информации Mash, суд оценил причиненный вред в 538 тысяч рублей, 83 тысячи составили пени и еще 15 тысяч — пошлина.

Ранее стало известно, что Ивлеева откроет бар в Москве. Официальное мероприятие пройдет 7 июня. При этом свою долю в 20% в заведении азиатской кухни в Столешниковом переулке блогер передала ресторатору Александру Пичугину.

Искра с французским флером. Что известно о новой Lada Iskra

Сказки старого Джо. Как президент США заврался в интервью Time

Развитие конного спорта обсудят на дискуссионной площадке ПМЭФ

Названы лучшие местах для обедов и кофе-брейков участников ПМЭФ

«Под ударом все». Почему Россию назвали самой атакуемой хакерами страной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте