Ивлеева впервые высказалась о последствиях «голой вечеринки»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева высказалась об итогах скандала с «голой вечеринкой», которая прошла в Москве в конце 2023 года. Свои мысли она изложила в телеграм-канале .

Ивлеева призналась, что не подвела окончательный итог тому событию.

«А итог [„голой вечеринки“] такой, что, не знаю, жизнь — просто есть жизнь. Нет никакого итога, нет никакого совета, потому что с кем-то может случиться, а с кем-то — не случиться», — порассуждала она.

Ранее сообщалось, что Ивлеева лишилась 400 миллионов рублей годового дохода после мероприятия, а также осталась без друзей из Москвы. Саму блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Голая вечеринка» прошла в московском клубе в декабре 2023 года. На ней присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза и Анна Asti.

Фотографии в откровенных нарядах вызвали общественный резонанс. Участники потеряли контракты, а Ивлеева долгое время не появлялась на публике. Полноценно вернулась в соцсети она только в мае 2026 года.