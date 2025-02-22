Ивлеева избавилась от особняка, куда пробирался сумасшедший сталкер

«Блогерша уже оформила сделку по продаже своего трехэтажного особняка в Истре. До этого она несколько месяцев упорно не могла продать дом, стоящий на участке 36 соток, и снижала на него цену. Предварительно, она получила от покупателя 120 миллионов рублей», — сообщили авторы публикации.

В роскошном особняке Ивлеевой есть терраса, собственный кинотеатр, сауна с каменкой, хаммам, тренажерный зал, несколько спален, бар и многое другое. Кроме основного дома, на участке расположен гостевой дом, где может проживать персонал. Незадолго до продажи Ивлеева вывезла всю мебель, оставив лишь пару тренажеров в спортзале. С собой блогер забрала даже лампы из стен.

Ранее Ивлеева сменила имидж. Девушка оставила короткую стрижку, но перекрасилась в блондинку. После того как Ивлеева столкнулась с массовой критикой из-за «голой вечеринки», она стала придерживаться более сдержанного стиля: темные волосы и неброские наряды. Однако ее поклонники с восторгом восприняли возвращение Ивлеевой-блондинки.