«Скучали по мне?» Настя Ивлеева сменила имидж

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева снова перекрасилась в блондинку. Девушка обнародовала фото в Telegram-канале и соцсети Instagram*.

На снимках Ивлеева позирует с короткой стрижкой, но теперь ее волосы светлые. Под одним из постов блогер поинтересовалась у поклонников, скучали ли они по ней.

«Скучали по мне?» — написала телеведущая.

На вопрос блогера ответила певица Лолита Милявская.

«Очень», — подчеркнула исполнительница.

После массового хейта из-за «голой вечеринки» блогер придерживалась сдержанного стиля: темные волосы и неброские наряды. Подписчики с восторгом отнеслись к «возвращению» Ивлеевой-блондинки. Они отметили, что светлый цвет волос девушке очень к лицу.

Ранее блогер неудачно поздравила россиян с Рождеством, ошибочно разместив в Telegram-канале пост о Пасхе. Телеведущая написала «Христос Воскресе», добавив эмодзи с голубем.

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