VK Видео перейдет на формат каналов для авторов платформы

Сервис VK Видео обновляет процесс публикации и управления контентом. Авторские сообщества на платформе переименовали в каналы, новые ролики публикуются от их имени. Обновление является частью стратегии по развитию сервиса, упрощению логики загрузки и взаимодействия с контентом.

Раньше авторы могли публиковать видео от личного профиля и сообщества. Теперь материалы размещаются через каналы VK Видео. Это упростит пользовательский опыт и поможет избежать случайной публикации. Также появится гарантия, что контент получает полноценную дистрибуцию и поддержку рекомендаций.

«Создание канала в VK Видео встроено в обновленную форму загрузки: если у автора его ещё нет, система предложит создать его прямо при публикации. Интерфейс стал компактнее, с фокусом на распределении контента и помощи новым авторам», — следует из пресс-релиза.

С обновлением логики VK Видео решатся две задачи, первая — путница в терминах. «Сообщество» ассоциируется с группой по интересам, а не с профессиональным видеоконтентом.

«Во-вторых, упрощаем старт: создание канала в VK Видео встроено в процесс загрузки, без дополнительных шагов. Мы хотим, чтобы каждый автор мог легко начать публиковать видео и работать с аудиторией», — заявила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» VK Вера Советкина.

Обновление доступно во всех интерфейсах VK Видео, включая мобильные приложения и десктоп.