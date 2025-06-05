Ивана Краско не отправляли в реабилитационный центр

Информация об отправке народного артиста России Ивана Краско в реабилитационный центр не соответствует действительности. Об этом в беседе с 360.ru заявила помощница актера.

«Нет, ничего [не случилось]. Все в порядке. Все хорошо», — сказала она.

Об отправке Краско в реабилитационный центр журналистам News.ru рассказал художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской Виктор Минков.

Также издание связалось с директором Краско Вячеславом Смородиновым. По его словам, в начале июня артист почувствовал недомогание и начал плохо есть из-за трудностей с глотанием пищи. В итоге знаменитости понадобилось специализированное питание.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что звезду мелодрамы «Москва слезам не верит» актрису Веру Алентову госпитализировали в столице. По информации журналистов, 83-летняя артистка пожаловалась врачам на дискомфорт в области живота.

Врачи нашли у нее новообразование. В итоге звезде сделали операцию, процедура прошла успешно. Сейчас артистка нетрудоспособна, но к следующему своему спектаклю должна восстановиться.