Концерт блогера Ивана Золо в Севастополе отменили из-за сообщений о бомбе

Концерт блогера Ивана Золо отменили в Севастополе из-за сообщения о минировании клуба. Об этом сообщил источник 360.ru.

Концерт блогера должен был состояться в клубе «Калипсо», однако незадолго от начала организатор сообщил, что фанатам придется покинуть помещение, а мероприятие переносится. Позднее стало известно, что неизвестный заявил о минировании клуба. Источник издания отметил, что в сообщении злоумышленник рассказал о четырех бомбах.

«Мы с другом чуть опоздали и пришли уже к моменту как всех выводили из заведения по причине ложного минирования, на входе стояло четыре полицейских машины, толпа людей», — рассказал 360.ru один из зрителей.

В распоряжение 360.ru попали кадры эвакуации фанатов и самого Ивана Золо из «Калипсо». Зрители кричали имя своего кумира в попытке привлечь внимание.

Позже источник 360.ru сообщил, что концерт не перенесли, а отменили. Фанатам пообещали вернуть деньги за билеты.