Итальянский певец Пупо заявил, что не боится попасть под санкции из-за концертов в России

Этим летом итальянский певец Пупо даст два концерта в России. Перед выступлениями артист пообщался с KP.RU и ответил на вопрос, не боится ли он попасть под санкции в Италии из-за частых гастролей в РФ.

Исполнитель указал на отсутствие подобных опасений.

«Бояться в 70 лет?! Что вы! Я взрослый мальчик. Хотя мне чинили препоны, отменяли мои концерты в Европе. Меня не пускали выступать на Украине из-за того, что я приезжаю в Россию. Но что из того? Меняться не собираюсь», — подчеркнул Пупо.

Музыкант также отметил изменения в формате своих концертов. Если раньше он выступал на больших площадках, таких как Кремлевский дворец и Live-Арена, то теперь его шоу стали более камерными.