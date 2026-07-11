Итальянский певец Pupo выступит в Москве и Нижнем Новгороде в июле

Итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) выступит в России в конце июля. Об этом артист рассказал в интервью РИА «Новости». .

По словам Pupo, 28 июля он даст концерт в Нижнем Новгороде, а 30 июля проведет творческую встречу в зеленом театре на ВДНХ в Москве. В российской столице певец планирует много общаться со зрителями, рассказывать о себе и своем творческом пути.

«Хочется, чтобы зрители почувствовали себя как на встрече со старым знакомым, которого они знают очень много лет», — отметил певец.

Поклонники услышат его главные хиты: Gelato al cioccolato, Su di Noi, Un Amore Grande и другие.

«Думаю, это будет очень теплый вечер», — заключил артист.

В 2024 году у артиста сорвалось выступление в Бельгии после концерта в Кремле. Певец был одним из ключевых гостей фестиваля итальянской культуры, однако его убрали из списка участников из-за несоответствия ценностям.