Историк моды Васильев обозвал жену Карпина «спортивной лохушкой»

Скандал разгорелся после того, как Дарья Карпина столкнулась с историком моды у входа в один из бутиков в Монако. Женщина решила с ним поздороваться, но Васильев в это время вел платную экскурсию, о чем и сказал, отметив, что «надо сначала заплатить».

Жена футболиста позже призналась в личном блоге, что растерялась тогда. Возникло ощущение, как будто их словно бомжей от входа прогнали. Васильев не стал молчать и снова жестко прошелся по Карпиной.

«Спортивная лохушка из Монте-Карло написала, что я с нее якобы требовал деньги и со мной было пять женщин. Нахалка! Со мной было 25 женщин, и денег я от этой тетки не хотел», — заявил он.

И напомнил, что у него была экскурсия, а бесплатно подслушивать ей было нельзя. Карпина решила не отвечать, чтобы остановить конфликт.

Ранее историк моды заявил, что не вернется в Россию ни за какие деньги. Страну Васильев покинул после начала спецоперации и сейчас живет во Франции, зарабатывая деньги лекциями о моде и частными экскурсиями.