«Истинный художник». Путин поздравил Кустурицу с 70-летием

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем, отметив его активную общественную позицию

Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его активную общественную позицию и вклад в укрепление международных культурных связей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Путин отметил, что Кустурица — человек смелого и многогранного дарования, истинный художник, который по праву считается одним из самых известных кинорежиссеров современности.

«Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что Кустурица внес огромный вклад в реализацию гуманитарных инициатив, «направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами». В заключение глава государства пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и новых успехов.

Поздравление главы государства прославленному деятелю культуры зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова в кино-деревне Дрвеноград. Там сейчас проходит Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвященный героям спецоперации.