Исполнительница песни «Матушка» повысила гонорар до 2 млн рублей

Mash: певица Куртукова повысила гонорар до 2,2 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

Известная благодаря композиции «Матушка» 30-летняя певица Татьяна Куртукова подняла гонорар до 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, за указанное вознаграждение певица готова исполнить свой хит в начале и в конце праздника, а также порадовать слушателей известными композициями русского фолка разных авторов и народными песнями.

В райдере Куртукова прописала личный автомобиль бизнес-класса и микроавтобус для команды из 18 человек. В гримерке должны быть диваны, стулья, зеркало, батарея и кондиционер. Для перекуса исполнительница просит подать фрукты, чай, лимон.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. К новогодним праздникам цена за выступление артистки может вырасти до шести миллионов.

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