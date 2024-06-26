Исполнительница песни «Матушка» повысила гонорар до 2 млн рублей

Известная благодаря композиции «Матушка» 30-летняя певица Татьяна Куртукова подняла гонорар до 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, за указанное вознаграждение певица готова исполнить свой хит в начале и в конце праздника, а также порадовать слушателей известными композициями русского фолка разных авторов и народными песнями.

В райдере Куртукова прописала личный автомобиль бизнес-класса и микроавтобус для команды из 18 человек. В гримерке должны быть диваны, стулья, зеркало, батарея и кондиционер. Для перекуса исполнительница просит подать фрукты, чай, лимон.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. К новогодним праздникам цена за выступление артистки может вырасти до шести миллионов.