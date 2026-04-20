Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» может лишиться голоса

Mash: у Лепса нашли инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи

У певца Григория Лепса выявили инфекцию дыхательных путей, которая дала осложнение на бронхи. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника, исполнитель мучается от кашля, а на фоне лечения перестали работать надпочечники, из-за чего пришлось временно отказаться от больших концертов.

Лепсу прописали курс гормональных препаратов для восстановления голоса, терапия рассчитана на шесть месяцев. Это временная мера, чтобы артист мог выходить на сцену и петь.

Сейчас певец сосредоточился на корпоративах и частных мероприятиях продолжительностью не более 40 минут. Перед каждым выступлением приходится делать гормональные инъекции и ставить капельницы. Параллельно с этим музыкант занимается онлайн-вокалом с педагогом для восстановления связок.

Директор артиста Владимир Урюпин в беседе с 360.ru отказался комментировать состояние Лепса, объяснив это в том числе характером периодически появляющихся в СМИ публикаций.

Ранее Лепс допустил завершение карьеры и пожаловался на отсутствие красивых женщин.