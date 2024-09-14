Иск «прима-балерины всея Руси» к Пенсионному фонду отклонили в суде

Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду России. Об этом со ссылкой на представителей инстанции сообщило РИА «Новости» .

По словам собеседника агентства, исковое заявление артистки вернули.

«Дело неподсудно данному суду», — подчеркнул он.

О том, что Волочкова подала в суд на ПФР, в начале июля сообщал MK.ru. Тогда она заявляла, что фонд «потерял 15 лет ее стажа» и теперь балерина не может выйти на пенсию.

«Мы подали в суд на Пенсионный фонд, который потерял 15 лет моего стажа. Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа — отстоять правду», — говорила Волочкова.

По действующему законодательству балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. При условии, если она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, пенсию будут выплачивать с 60 лет, то есть по общим основаниям.