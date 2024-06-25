«Было так стыдно!» Ургант рассказал, как опозорился в школьные годы

Ведущий Иван Ургант признался, что описался в школе во время урока

Dmitry Golubovich/Russian Look
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Ведущий Иван Ургант в беседе с режиссером Николаем Солодниковым поделился воспоминаниями о школьных годах. Шоумен рассказал, как описался на уроке.

«Мне было так стыдно! Я тогда надевал спортивные штаны под брюки — снял это все, чтобы сушить. Думал, дети будут смеяться… Позор!», — признался телеведущий.

Ургант уточнил, что этот казус с ним произошел прямо у доски. Он читал свой доклад, который просила сделать накануне учительница. Будущий шоумен увлеченно рассказывал про мореплавателя, и в этот момент ему приспичило в уборную.

«Я понял, что говорю что-то про Дежнева, иду в туалет и одновременно с этим писаю», — уточнил Ургант.

Он испытал невероятное чувство стыда и страха. По словам артиста, он был уверен, что дети будут смеяться. Думал, что его жизнь после этого окончена. Однако никто никогда с ним не заговорил об этом. В школе одноклассники и учителя вели себя так, будто ничего не произошло.

«И вот это умение я хотел бы в себе развивать: „Обосрался — сделай вид, что ничего не произошло“, — добавил Ургант.

В том же интервью Ургант рассказал о трех самых страшных фильмах. Ведущий добавил, что после просмотра этих лент он не мог спать.

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