«Ищет запасной аэродром». Стало известно, зачем Макаревич поспешил избавиться от имущества

Российский певец Андрей Макаревич* продает свое имущество в Израиле. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал News.ru , что артист надеется переехать в США из-за сложной ситуации в стране, связанной с деятельностью ХАМАС.

«Я думаю, Андрей Макаревич* ищет просто запасной аэродром. И, возможно, в связи с этой неспокойной ситуацией в Израиле, ХАМАС у него просто были мысли переехать в Америку. Возможно, он хочет решиться на американское гражданство и переехать туда, поэтому распродает имущество в Израиле», — отметил он.

Он считает, что с точки зрения бизнеса и концертной деятельности Америка — это наиболее перспективный вариант. В Израиле сейчас неспокойно, и количество концертных площадок, где мог бы выступать Макаревич*, ограничено.

В США проживает большое число русскоязычных эмигрантов, для которых работают радиостанции. По мнению Рудченко, это открывает певцу перспективы для продолжения карьеры в этой стране. Прожив в Израиле и проанализировав ситуацию, Макаревич понял, что не все так хорошо, как ему казалось, и его востребованность в стране не настолько высока, как он думал, добавил продюсер.

О том, что лидер группы «Машина времени» начал продавать свое имущество в Израиле, сообщил Telegram-канал Shot. Первым на продажу музыкант выставил обеденный стол с пятнами от вина и восемь стульев с соломенным покрытием. В объявлении музыкант с иронией отметил, что стол «напитый, наетый и намоленный», и сообщил, что продает его из-за ремонта.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.