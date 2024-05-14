Ирина Дубцова призналась в романе с Никитой Малининым | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 03:26 Ирина Дубцова призналась в романе с Никитой Малининым Певица Дубцова на шоу «Три аккорда» рассказала в романе с Никитой Малининым РИА «Новости»

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Певица Ирина Дубцова на музыкальном шоу «Три аккорда» призналась, что в 17 лет целовалась с Никитой Малининым. Артистка выступала в роли члена жюри на музыкальном шоу «Три аккорда», пятый выпуск восьмого сезона вышел в эфир Первого канала 12 мая.

Участниками восьмого сезона были Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин, Таисия Повалий, Доминик Джокер, Миа Бойка, Никита Малинин, Сергей Войтенко. Малинин исполнил композицию «Катя» из репертуара Петра Лещенко.

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Дубцова поставила Малинину «туза» и заявила, что не могла поступить по-другому.

«Что я могу поставить этому талантливому артисту, с которым в 17 лет целовалась?» — спросила артистка.

Ведущий шоу Максим Аверин попросил Дубцову и Малинина повторить поцелуй на бис, что они и сделали, но весьма целомудренно. Любовь Успенская назвала это «детским садом».

Ранее Успенская на шоу раскритиковала песню Аллы Пугачевой «Балалайка», которую на конкурсе спела Миа Бойка. Исполнение молодой певицы Успенская похвалила.