Успенская раскритиковала «дурную» песню Пугачевой | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 10:24 Успенская раскритиковала «дурную» песню Пугачевой Певица Любовь Успенская назвала дурной композицию Пугачевой «Балалайка» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Исполнительница Любовь Успенская обрушилась с критикой на песню Аллы Пугачевой «Балалайка». В эфире шоу «Три аккорда» на Первом канале она назвала композицию Примадонны «дурной».

Mia Boyka перепела песню Пугачевой «Балалайка». Успенской понравилось выступление коллеги, но саму композицию она назвала дурной и никакой.

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«Mia, ты умудрилась даже из этой песни сделать конфетку. В твоем исполнении она зазвучала хорошо», — сказала артистка.

Певец Михаил Шуфутинский солидарен с мнением Успенской. По его словам, песня «своеобразна тому времени».

«Тогда она могла, говоря простым языком, „проканать“. Mia, ты вложила в этот номер все свое обаяние и непосредственность», — заявил шансонье.

Композицию выпустили в 1985 году. Музыку к ней написал Игорь Николаев, а текст — Михаил Танич.

До этого певец Михаил Шуфутинский назвал манеру исполнения Любови Успенской крикливой. По его словам, исполнители песен в жанре шансон не обращают внимание на технику пения, так как им важнее «зацепить» слушателя за душу.