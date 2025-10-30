Ирина Болгар прокомментировала завещание Дурова

Мать троих детей от Павла Дурова Ирина Болгар раскритиковала решение основателя Telegram разделить наследство между всеми биологическими потомками в течение 30 лет после его смерти. В Instagram* она написала, что этот шаг фактически лишает ее детей права на своевременное получение наследства и поддержку.

По словам Болгар, на протяжении почти десяти лет Дуров уверял ее, что пока жив, дети будут обеспечены, но теперь перестал помогать и публично отрицает факт совместной жизни.

Она добавила, что после разрыва в 2023 году была вынуждена срочно съехать с детьми, снимать пустое жилье и в одиночку заниматься всеми делами.

«Может быть, так выглядит шок, растянутый на годы», — написала Болгар.

Ранее Telegram-канала Shot сообщил, что Болгар продала свою квартиру в Санкт-Петербурге, на которую долго не могла найти покупателя. Она также распрощалась со всем имуществом в России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.