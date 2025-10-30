Ирина Болгар прокомментировала завещание Дурова
Мать детей Дурова Ирина Болгар выразила недовольство его завещанием
Мать троих детей от Павла Дурова Ирина Болгар раскритиковала решение основателя Telegram разделить наследство между всеми биологическими потомками в течение 30 лет после его смерти. В Instagram* она написала, что этот шаг фактически лишает ее детей права на своевременное получение наследства и поддержку.
По словам Болгар, на протяжении почти десяти лет Дуров уверял ее, что пока жив, дети будут обеспечены, но теперь перестал помогать и публично отрицает факт совместной жизни.
Она добавила, что после разрыва в 2023 году была вынуждена срочно съехать с детьми, снимать пустое жилье и в одиночку заниматься всеми делами.
«Может быть, так выглядит шок, растянутый на годы», — написала Болгар.
Ранее Telegram-канала Shot сообщил, что Болгар продала свою квартиру в Санкт-Петербурге, на которую долго не могла найти покупателя. Она также распрощалась со всем имуществом в России.
